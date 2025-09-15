Россияне раскрыли планы на новогодние поездки. Соответствующая информация от «Яндекс Путешествий» поступила в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 15 сентября.

Отмечается, что на новогодние праздники количество ранних бронирований отелей и апартаментов увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, самыми популярными направлениями оказались Краснодарский край (25 процентов от всех бронирований), Карачаево-Черкесская республика (5 процентов) и Калининградская область (4 процента).

В то же время самыми желанными зарубежными направлениями для новогоднего отдыха оказались Таиланд (21 процент от всех бронирований на указанный период), Беларусь (12), Турция (8), ОАЭ (7) и Италия (5).

Ранее в сентябре сообщалось, что летний отпуск стал для россиян еще дороже. Так, по информации специалистов сервиса «Купибилет», средний бюджет россиян на отпуск летом достиг 200 тысяч рублей.