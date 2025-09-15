Россиянин использовал против братьев кочергу, железный совок и фарфоровый графин

Житель Приморья получил 17 лет за убийство брата, избиение второго и поджог

Приморский краевой суд приговорил к 17 годам лишения свободы местного жителя за нападение на братьев и поджог дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Из материалов уголовного дела следует, что пьяный житель села Казанка в феврале 2020 года пришел к братьям выяснять отношения. Во время конфликта он избил родственников металлической кочергой, железным совком, фарфоровым графином и стеклянной бутылкой. Один из братьев сумел вырваться и сбежать, а второму не повезло — он потерял сознание. Тогда напавший, чтобы скрыть следы своего преступления, поджег дом.

После тушения пожара было найдено тело с ушибленными ранами и переломами, но эксперты установили, что мужчина надышался угарным газом.

Ранее сообщалось, что на Кузбассе задержали мужчину, который побил сожительницу сковородой. Женщина не перенесла полученных травм.