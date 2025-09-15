Россиянин выместил злобу на самокаты и попал на видео

«112»: В Москве мужчина разгромил стоянку самокатов

Мужчина в российской столице выместил злобу на самокаты, находившиеся на стоянке для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Видео с ним публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как мужчина собирает и сбрасывает в кучу самокаты, устраивая из них буквально в свалку. Как уточняется, видео снято у входа на станцию метро «Бибирево».

Чем обосновано такое поведение героя ролика, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что самокатчик снес 17-летнюю беременную девушку в Чите на тротуаре. По данным местных СМИ, девушка находится на шестом месяце беременности. Стражи порядка выясняют все причины и обстоятельства инцидента.