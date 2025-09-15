Российская тревел-блогерша раскрыла траты на поездку в Китай осенью

Российская тревел-блогерша раскрыла примерные траты на поездку в Китай осенью 2025-го. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Соло — путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора материала, большая часть бюджета всегда уходит на перелет, но из многих российских городов можно вполне дешево добраться до Китая. К примеру, ее подруга купила билеты в обе стороны из Новосибирска в Пекин за 32 тысячи рублей. А трехзвездочная гостиница в октябре обошлась ей в 300 юаней (3,5 тысячи рублей) за ночь.

При этом в других городах можно найти варианты размещения дешевле. «В Пекине самый большой расход — это билеты в парк Universal Studios. Можно ли без этого обойтись? Можно. Но там реально круто. Билет стоит около 600 юаней (7 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Очень дорого, но что делать?!» — добавила автор.

На городской транспорт во время недельной поездки придется потратить 250 юаней (2,9 тысячи рублей), а на еду в течение дня — 150 юаней (1,7 тысячи рублей).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Центробанки РФ и Китая работают над облегчением системы расчетов между странами. Так, если планы осуществятся, россияне смогут свободно расплачиваться за покупки в этой стране Азии.

С 15 сентября россияне смогут летать в КНР без визы. Пробный безвизовый период будет действовать в течение года.

