Наука и техника
20:48, 15 сентября 2025Наука и техника

Российские Су-30СМ впервые применили бомбы с УМПК

Fighterbomber: Истребители Су-30СМ впервые применили бомбы с УМПК на учениях
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российские двухместные истребители Су-30СМ впервые применили бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) на учениях «Запад-2025». Об этом пишет Telegram-канал Fighterbomber.

Отмечается, что экипажи морской авиации Балтийского флота выполнили боевое применение противокорабельных ракет Х-31А и планирующих бомб. Как пишет канал, морские цели успешно поражены. В эпизоде учения задействовали Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М.

УМПК превращает свободнопадающие бомбы в высокоточные боеприпасы. После сброса крылья УМПК раскрываются и боеприпас летит к цели по данным навигационных систем. Модулями планирования оснащают различные авиабомбы, включая фугасные ФАБ-1500, которые несут 670 килограммов взрывчатого вещества. В зоне СВО основным носителем бомб с УМПК стал фронтовой бомбардировщик Су-34.

Материалы по теме:
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение. Как они меняют ход СВО?
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение.Как они меняют ход СВО?
10 января 2025
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В июле военный эксперт Виктор Баранец рассказал, что бомбы с УМПК позволяют уменьшать возможные потери личного состава при наступлении. Авиабомбами уничтожают укрепленные опорные пункты противника.

