ВС России прошли основную часть укрепрайонов ВСУ на юге ДНР

Российские войска обрушили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении, пройдя основную часть укрепрайонов в этой части фронта. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«От Угледара уже пройдено 60 км, а Великая (Большая) Новосёлка осталась в 30 км за спиной у армии РФ. Это означает, что линия обороны противника, которую готовили заранее, сложилась», — сказано в публикации.

Отмечается, что теперь ВСУ вынуждены укреплять новые рубежи в условиях дефицита времени и ресурсов.

Ранее у украинских военных по всему фронту пересталработать спутниковый интернет Starlink. Источник в российском оборонно-промышленном комплексе рассказал, что если Вооруженным силам Украины отключат Starlink более чем на сутки, то это может привести к дезорганизации и обрушению фронта.