У ВСУ по всей линии фронта перестал работать спутниковый интернет Starlink

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всему фронту перестал работать спутниковый интернет Starlink. Об этом рассказал командующий украинскими силами БПЛА Роберт Бровди.

«Снова лег Starlink вдоль всего фронта», — написал Бровди в своем Telegram-канале.

Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, 15 сентября сообщал, что в работе спутникового интернета Starlink по всему миру зафиксированы перебои, число обращений составляет около 50 тысяч.

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Раскрыты последствия для ВСУ в случае отключения Starlink более чем на сутки

Источник в российском оборонно-промышленном комплексе ранее заявил, что если Вооруженным силам Украины отключат Starlink более чем на сутки, то это может привести к дезорганизации и обрушению фронта.

По словам источника, на спутниковом интернете у ВСУ «строится система управления войсками, взаимодействие между подразделениями, координация оборонительных и наступательных действий, разведка и управление многими системами, включая разведывательные и ударные дроны».

При отсутствии связи больше суток, «негативные последствия будут носить накопительный эффект», что позволит Российской армии более эффективно проводить операции, добавил эксперт.

Названа возможная причина частых сбоев Starlink

Как ранее сообщил телеканал CNBC, сбой в работе Starlink могла вызвать нехватка ресурсов спутникового сервиса. Авторы медиа отметили, что корпорация Илона Маска имеет около семи тысяч спутников Starlink и более шести миллионов пользователей в 140 странах.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Также компания совершает около 50 пусков своих спутников в год, но собирается увеличить этот показатель до 100. Специалисты CNBC предположили, что Starlink развивается быстрыми темпами, однако сервис не справляется с высокой нагрузкой.

Журналисты полагают, что в будущем абонентов Starlink ждут новые сбои. Это косвенно связано с тем, что Илон Маск испортил отношения с президентом США Дональдом Трампом и SpaceX постепенно теряет влияние на рынке космических пусковых услуг. В SpaceX причинами сбоев называют внутренние проблемы.

Starlink подешевел в США в два раза

В августе также стало известно, что корпорация SpaceX снизила стоимость стартового комплекта спутникового интернета Starlink в США в два раза.

Компания Илона Маска начала продавать комплект из терминала и другого необходимого оборудования для подключения за 175 долларов, или около 14 тысяч рублей. Ранее комплект оценивали в 350 долларов (28 тысяч рублей). Таким образом, он подешевел в два раза. Предложение действует для новых клиентов на всей территории Соединенных Штатов.

По словам журналистов, таким образом IT-гигант пытается увеличить число пользователей в США. Недавно в компании рассказывали, что в стране насчитывается около 2 миллионов абонентов Starlink против 1,4 миллиона годом ранее.

Также в некоторых штатах, в основном в центральном и западном регионах США, Starlink начал предлагать стандартный тариф Residential за 99 долларов (8 тысяч рублей) вместо 120 долларов (9,5 тысячи рублей).