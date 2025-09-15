Российских водителей без ОСАГО начнут вычислять автоматически

Юрист Соловьева: С 1 ноября водителей без ОСАГО начнут выявлять автоматически

В России 1 ноября 2025 года автомобилистов, не имеющих полис ОСАГО, будут выявлять автоматически с помощью дорожных камер. Об этом журналистам РИА Новости рассказала юрист Екатерина Соловьева.

По ее словам, нововведение начнет действовать по поручению президента России Владимира Путина. С технической точки зрения отсутствие полиса ОСАГО в базе данных вычислить проще всего, пояснила эксперт.

Для страховых компаний, как отметила она, это будет выгодно, поскольку новая мера вынудит водителей оформлять полис, при этом оспорить такой штраф в случае ошибки окажется крайне просто — достаточно лишь предоставить действующий документ.

Ранее сообщалось, что в России средняя стоимость ОСАГО снизилась. Этому фактору не помешали колебания рыночной стоимости автозапчастей и значительный рост средней выплаты. Сейчас специалисты отмечают, что избегающих аварий аккуратных водителей становится все больше.