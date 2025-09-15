Российский айтишник пожелал смерти ушедшему на СВО коллеге и поплатился

В России айтишник пожелал смерти ушедшему на СВО коллеге и был оштрафован судом

В России айтишник решил уволиться и отправил коллегам письмо, в котором пожелал смерти ушедшему на специальную военную операцию (СВО) сотруднику, и поплатился. Мужчина был оштрафован судом, об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В конце июня у занимавшего должность системного инженера был последний рабочий день. Он завершал свой карьерный путь в компании по управлению инфраструктурой.

Перед уходом из организации россиянин отправил экс-коллегам письмо на корпоративную почту. С ним успели ознакомиться 513 человек.

В тексте айтишник упомянул, что не поддерживает действия России в спецоперации на Украине. Кроме того, он высказался о сотруднике, который добровольно заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт. Он не поддержал действия коллеги и пожелал ему погибнуть.

Когда о письме узнали сотрудники полиции, в компании началась проверка. Эксперты установили, что в письме есть признаки возбуждения вражды и ненависти к русским.

Суд признал бывшего айтишника виновным по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды и оштрафовал. Как утверждает Baza, россиянин уехал во Францию.

Ранее сообщалось, что живущий в США россиянин прошел курс молодого бойца ради отправки на СВО.