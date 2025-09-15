Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:54, 15 сентября 2025Россия

Российский командир два месяца удерживал опорный пункт под Курском во время оккупации ВСУ

Алаудинов: Командир с позывным Серкин два месяца удерживал пункт под Курском
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что командир с позывным Серкин почти два месяца удерживал пункт под Курском во время оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его рассказ приводится в Telegram-канале.

Как отметил Алаудинов, россиянин со своим отрядом находился в окружении противника. По информации генерала, Серкин вместе с бойцами не отходил до последнего.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

«Они уже все были ранеными... Но, если бы они ушли раньше, то мы не смогли бы удерживать противника, который пошел бы на Курск», — поделился чеченский командир.

По мнению заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, подобные подвиги свидетельствуют о силе русского народа.

До этого сообщалось, что в Курской области мать не вернувшегося со спецоперации бойца лишила его отца выплат.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он мести хочет». Немецкий политик объяснил ненависть Мерца к России

    Сын Никаса Сафронова похудел на 160 килограммов без помощи врачей

    Появились снятые изнутри взорвавшейся российской пятиэтажки кадры

    Мощный пожар вспыхнул в торговых павильонах в российском городе

    На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

    Дочь Николь Кидман прошлась по улице в прозрачной блузе без бюстгальтера

    ВКС России получили очередные Су-34

    Россиян призвали готовиться к резкому снижению ставок по вкладам

    Раскрыты многомиллионные заработки группы «Тату» после воссоединения

    Грабитель с ножом заставил женщину раздеться в номере гостиницы и изнасиловал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости