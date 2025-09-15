Российский командир два месяца удерживал опорный пункт под Курском во время оккупации ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что командир с позывным Серкин почти два месяца удерживал пункт под Курском во время оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его рассказ приводится в Telegram-канале.

Как отметил Алаудинов, россиянин со своим отрядом находился в окружении противника. По информации генерала, Серкин вместе с бойцами не отходил до последнего.

«Они уже все были ранеными... Но, если бы они ушли раньше, то мы не смогли бы удерживать противника, который пошел бы на Курск», — поделился чеченский командир.

По мнению заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, подобные подвиги свидетельствуют о силе русского народа.

