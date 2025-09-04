Россиянка лишила отца не вернувшегося с СВО бойца выплат за сына

В Курской области мать не вернувшегося с СВО бойца лишила его отца выплат

В Курской области мать не вернувшегося с СВО бойца лишила его отца выплат. Об итогах судебного разбирательства сообщает портал «Курской интернет телевидение».

Речь идет о праве мужчины на получение выплат на общую сумму около шести миллионов рублей. Помимо них, россиянину также отказали в получении статуса члена семьи военнослужащего.

В ходе прений адвокат мужчины настаивала, что между отцом и погибшим были родственные отношения, однако мать солдата заявила, что сын не общался с отцом. В подтверждение своей позиции она привела показания свидетелей и переписку с сыном, в которой молодой человек негативно отзывался об отце. Кроме того, при заключении контракта Минобороны мужчина не указал отца в качестве родственника, отмечает портал.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Волгоградской области, где отца участника СВО также лишили выплат за сына. Мужчина не принимал участия в жизни сына на протяжении 40 лет, вспомнив о нем только после смерти солдата.