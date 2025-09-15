Силовые структуры
Российский пенсионер нашел способ не платить за продукты в магазине

В Петербурге полиция задержала пенсионера-фальшивомонетчика
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге полиция задержала 63-летнего местного жителя, который нашел способ не платить за продукты в магазине. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу.

Поводом для задержания стал звонок из крупного сетевого магазина на Богатырском проспекте. Сотрудники торговой точки рассказали, что неизвестный мужчина расплатился на кассе двумя поддельными купюрами номиналом пять тысяч рублей каждая.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался житель того же района. При задержании он сразу признал вину и рассказал, что изготавливал деньги на струйном принтере у себя в квартире. Во время обыска правоохранители изъяли еще семь готовых фальшивых пятитысячных купюр и листы бумаги с напечатанными изображениями банкнот.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление или сбыт поддельных денег»). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полиция проводит проверки, чтобы выяснить, в каких еще магазинах он мог расплатиться поддельными деньгами.

Ранее Хорошевский суд Москвы приговорил к лишению свободы двух участников организованной группы, перевозивших фальшивые доллары из-за рубежа и сбывавших их на территории России.

