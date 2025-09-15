Забота о себе
08:31, 15 сентября 2025Забота о себе

Сексолог предложила альтернативу точке G

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Boyloso / Shutterstock / Fotodom

Точка G широко известна как мужчинам, так и самим женщинам, однако существует еще и точка A, которая может стать отличной альтернативой, заявила сексолог Валери Тассо. Такое мнение она высказала в беседе с изданием TN.

Тассо объяснила, что точка А располагается на передней стенке влагалища, очень близко к шейке матки. По ее словам, существует мнение, что она находится примерно в 7,5 сантиметра от входа во влагалище, но в действительности этот показатель у каждой женщины индивидуален.

Стимуляция этой зоны, продолжила специалистка, может вызвать значительное выделение смазки, а в некоторых случаях даже привести ко множественным оргазмам. При этом она предложила каждой женщине сначала самостоятельно исследовать свое тело, чтобы понять, как реагирует эта область на стимуляцию.

Ранее сексолог Джиджи Энгл рассказала, как разнообразить секс с помощью предметов, которые есть на кухне. По ее словам, кубики льда повышают тактильную восприимчивость на некоторых участках тела.

