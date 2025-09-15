Сексолог предложила альтернативу точке G

Точка G широко известна как мужчинам, так и самим женщинам, однако существует еще и точка A, которая может стать отличной альтернативой, заявила сексолог Валери Тассо. Такое мнение она высказала в беседе с изданием TN.

Тассо объяснила, что точка А располагается на передней стенке влагалища, очень близко к шейке матки. По ее словам, существует мнение, что она находится примерно в 7,5 сантиметра от входа во влагалище, но в действительности этот показатель у каждой женщины индивидуален.

Стимуляция этой зоны, продолжила специалистка, может вызвать значительное выделение смазки, а в некоторых случаях даже привести ко множественным оргазмам. При этом она предложила каждой женщине сначала самостоятельно исследовать свое тело, чтобы понять, как реагирует эта область на стимуляцию.

