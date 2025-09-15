Серийный вор украл ценности на 133 миллиона рублей и попался

В Таиланде серийный вор Джиратип украл ценностей на 50 миллионов батов и попался

В Таиланде задержали серийного вора-домушника, который похитил из богатых домов ценности на 50 миллионов батов (133,7 миллиона рублей). Об этом пишет The Thaiger.

Главарь банды попался 10 сентября в провинции Пхетбури. С просьбой о помощи к полиции региона обратились коллеги из провинции Прачуапкхирикхан и дали наводку на автомобиль преступника. В итоге был задержан 55-летний мужчина по имени Джиратип. Ордера на его арест были выданы по всей стране.

Неуловимый вор и его подельники проникали в дома состоятельных тайцев и выносили ценности. Их несколько раз арестовывали, но они снова возвращались к незаконной деятельности. Только в Прачуапкхирикхане они совершили 10 крупных краж со взломом и похитили золото и украшения на миллион батов (2,6 миллиона рублей). Более двух миллионов батов им принесли наличные и другие ценности (5,3 миллиона рублей).

В ходе обыска у Джиратипа изъяли порядка 1900 украденных вещей на общую сумму около двух миллионов батов. Вору грозит от одного года до пяти лет тюрьмы и штраф в размере от 20 до 100 тысяч батов (от 53,4 до 267 тысяч рублей).

Ранее в Великобритании полиция арестовала воров, которые несколько лет терроризировали Лондон. Участники банды попали на записи камер видеонаблюдения, когда вламывались в очередной магазин при помощи бензопил.