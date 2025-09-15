В Госдуме объяснили нахождение ВС США на военных учениях России и Белоруссии

Колесник: Наблюдение США за учениями России и Белоруссии — не новая практика

Наблюдение США за учениями России и Белоруссии — не новая практика, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Нахождение Вооруженных сил Соединенных Штатов (ВС США) на совместных учениях Москвы и Минска «Запад-2025» депутат объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Они внимательно следили, на каком уровне наша готовность, какие новые тактические приемы мы ввели в повседневную боевую подготовку, исходя из опыта специальной военной операции, из нашей военной науки, самой передовой на сегодняшний день. Ничего в этом такого нет», — отметил Колесник.

При этом депутат рассказал, что такие учения не бывают до конца открытыми.

«Всегда за нами наблюдали. Ничего в этом нет сверхъестественного. Всегда военные атташе присутствовали на наших парадах, смотрели, какую технику мы выставляем», — заключил он.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что за совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2025» наблюдали военные из трех стран НАТО, среди которых представители Вооруженных сил (ВС) США.

