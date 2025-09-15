Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:16, 15 сентября 2025Силовые структуры

Штурм особняка бывшего замначальника тыла МВД России попал на видео

СК показал штурм дома экс-замначальника тыла Панова, обвиняемого во взятках
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Спецназ штурмовал особняк бывшего начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России — замначальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова, обвиняемого во взяточничестве. Оперативное видео задержания и обысков в доме офицера предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видны силовики, по лестнице перелезающие через забор. Показаны пачки рублей и долларов, изъятых в ходе обысков. Панова доставили в суд под конвоем.

Коррупционная деятельность экс-чиновника выявлена управлением собственной безопасности Федеральной службы войск национальной гвардии и Департаментом военной контрразведки ФСБ России.

По данным СК, в 2012 году государственный заказчик «СК Ремстройторг» заключил контракт стоимостью 2,5 миллиарда рублей на строительство в Кемеровской области, исполнение которого должен был контролировать Панов. Он, как считают следователи, получил 37 миллионов рублей в качестве взятки за покровительство, в результате чего условия госконтракта не были выполнены.

Государству причинен многомиллионный ущерб.

При обысках у офицера изъято свыше 21 миллиона рублей. В его собственности находится более 40 объектов недвижимости. Панова арестовали.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о фактической войне НАТО с Россией

    «Афериста из Tinder» задержали в Грузии

    Под Москвой сотня мужчин в черном, в масках и с нашивками вышла на улицы с одной целью

    В России ответили на заявление Зеленского о необходимости встречи с Путиным

    В «Зените» отреагировали на информацию о желании уйти перешедшего в клуб бразильца

    Турция экстрадировала насиловавшего сына российского педофила

    Китай пригрозил странам НАТО из-за России

    «Одноклассники» масштабно обновились

    Силовики провели операцию по поимке прятавшегося в российской школе преступника

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости