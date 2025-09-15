Штурм особняка бывшего замначальника тыла МВД России попал на видео

СК показал штурм дома экс-замначальника тыла Панова, обвиняемого во взятках

Спецназ штурмовал особняк бывшего начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России — замначальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова, обвиняемого во взяточничестве. Оперативное видео задержания и обысков в доме офицера предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видны силовики, по лестнице перелезающие через забор. Показаны пачки рублей и долларов, изъятых в ходе обысков. Панова доставили в суд под конвоем.

Коррупционная деятельность экс-чиновника выявлена управлением собственной безопасности Федеральной службы войск национальной гвардии и Департаментом военной контрразведки ФСБ России.

По данным СК, в 2012 году государственный заказчик «СК Ремстройторг» заключил контракт стоимостью 2,5 миллиарда рублей на строительство в Кемеровской области, исполнение которого должен был контролировать Панов. Он, как считают следователи, получил 37 миллионов рублей в качестве взятки за покровительство, в результате чего условия госконтракта не были выполнены.

Государству причинен многомиллионный ущерб.

При обысках у офицера изъято свыше 21 миллиона рублей. В его собственности находится более 40 объектов недвижимости. Панова арестовали.