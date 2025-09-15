Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:45, 15 сентября 2025Силовые структуры

Силовики провели операцию по поимке прятавшегося в российской школе преступника

В Москве росгвардейцы задержали квартирного вора, скрывавшегося в школе
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На северо-западе Москвы росгвардейцы задержали квартирного вора, который решил спрятаться от правоохранителей в школе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном главке Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил на пульт дежурного, когда патруль находился на Живописной улице. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили у охранника, что неизвестный проник в здание через окно. Правоохранители обыскали территорию и задержали 30-летнего гостя столицы.

Выяснилось, что злоумышленник похитил ювелирные украшения из квартиры, в которую попал через незапертую дверь. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.

Ранее сотрудники силовых структур задержали троих участников преступной группы, подозреваемых в наркотических преступлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о фактической войне НАТО с Россией

    «Афериста из Tinder» задержали в Грузии

    Под Москвой сотня мужчин в черном, в масках и с нашивками вышла на улицы с одной целью

    В России ответили на заявление Зеленского о необходимости встречи с Путиным

    В «Зените» отреагировали на информацию о желании уйти перешедшего в клуб бразильца

    Турция экстрадировала насиловавшего сына российского педофила

    Китай пригрозил странам НАТО из-за России

    «Одноклассники» масштабно обновились

    Силовики провели операцию по поимке прятавшегося в российской школе преступника

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости