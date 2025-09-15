Силовики провели операцию по поимке прятавшегося в российской школе преступника

В Москве росгвардейцы задержали квартирного вора, скрывавшегося в школе

На северо-западе Москвы росгвардейцы задержали квартирного вора, который решил спрятаться от правоохранителей в школе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном главке Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил на пульт дежурного, когда патруль находился на Живописной улице. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили у охранника, что неизвестный проник в здание через окно. Правоохранители обыскали территорию и задержали 30-летнего гостя столицы.

Выяснилось, что злоумышленник похитил ювелирные украшения из квартиры, в которую попал через незапертую дверь. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.

