Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:31, 10 сентября 2025Силовые структуры

В посылках россиян со спортивным питанием нашли наркотики

Жители Подмосковья рассылали прегабалин под видом спортивного питания
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники силовых структур задержали трех участников преступной группы, подозреваемых в наркотических преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии.

По данным ведомства, супружеская пара из подмосковных Химок заказывала прегабалин в даркнете, а затем распространяла его при помощи почты по всей стране. Запрещенные вещества злоумышленники отправляли под видом спортивного питания. В дальнейшем часть из них их подельник — 25-летний житель Павловского Посада — распространял при помощи закладок на территории Москвы и Московской области.

При обысках у молодых людей силовики нашли 63 килограмма прегабалина. Вскоре они предстанут перед судом.

Ранее в Московской области полицейские задержали подозреваемых с сотнями килограммов наркотиков.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России ответило на заявление Польши о падении дронов на ее территории

    Массовая задержка рейсов произошла в России из-за угрозы атаки беспилотников

    Фицо заявил о далеко идущих последствиях инцидента с дронами в Польше

    Трамп призвал казнить убийцу беженки с Украины

    Пугачева объяснила запрет на въезд в Латвию Орбакайте фразой «попалась под руку»

    Тайну Windows раскрыли спустя 30 лет

    Селена Гомес пожаловалась на болезнь пожилых людей

    Китайцы потратили в VK Рекламе более миллиарда рублей за полгода

    Европейский суд снял санкции с российского бизнесмена

    Польский рынок акций упал после инцидента с беспилотниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости