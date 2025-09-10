В посылках россиян со спортивным питанием нашли наркотики

Жители Подмосковья рассылали прегабалин под видом спортивного питания

Сотрудники силовых структур задержали трех участников преступной группы, подозреваемых в наркотических преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии.

По данным ведомства, супружеская пара из подмосковных Химок заказывала прегабалин в даркнете, а затем распространяла его при помощи почты по всей стране. Запрещенные вещества злоумышленники отправляли под видом спортивного питания. В дальнейшем часть из них их подельник — 25-летний житель Павловского Посада — распространял при помощи закладок на территории Москвы и Московской области.

При обысках у молодых людей силовики нашли 63 килограмма прегабалина. Вскоре они предстанут перед судом.

Ранее в Московской области полицейские задержали подозреваемых с сотнями килограммов наркотиков.