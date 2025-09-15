Силовые структуры
11:32, 15 сентября 2025Силовые структуры

Следователи раскрыли подробности об обрыве канатной дороги с людьми на Эльбрусе

Правоохранители задержали директора и главного инженера «МКД Эльбрус»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Tatyana Gritsenko / Globallookpress.com

В Кабардино-Балкарской Республике правоохранители задержали директора и главного инженера «МКД Эльбрус», которые отвечали за обслуживание оборудования и безопасность на канатной дороге на горе Эльбрус. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанные проходят подозреваемыми по статье 238 УК РФ.

Правоохранители установили, что оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировалось «МКД Эльбрус». Следователи опечатали технические помещения станций канатной дороги и прекратили ее эксплуатацию на всем протяжении трассы.

Авария произошла днем 12 сентября на подъемнике на Эльбрусе. В результате подвесные кресла вместе с людьми упали на скалы. Три человека не выжили, еще несколько человек получили травмы. Предварительно причиной аварии стал сход троса с одной из опор, а погибшие — тестировщики канатной дороги.

