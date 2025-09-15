Спа-вечер семейства кабанов в российском регионе попал на видео

Спа-вечер семейства кабанов в Тюменской области попал на видео

Спа-вечер семейства кабанов в Тюменской области попал на видео. Соответствующие кадры опубликует Telegram-канал охотхозяйства Чугунаевское.

В объектив фотоловушки попали кабаны, которые решили провести расслабленный вечер и поваляться в земле. «Проверили, все там хорошо, булькают и хлюпают, слышно на видео», — гласит описание под видео.

Кроме того, сотрудники охотхозяйства в регионе подчеркнули, что из-за приближающихся заморозков животные будут более активны.

