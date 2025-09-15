Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:40, 15 сентября 2025Моя страна

Спа-вечер семейства кабанов в российском регионе попал на видео

Спа-вечер семейства кабанов в Тюменской области попал на видео
Мария Винар

Спа-вечер семейства кабанов в Тюменской области попал на видео. Соответствующие кадры опубликует Telegram-канал охотхозяйства Чугунаевское.

В объектив фотоловушки попали кабаны, которые решили провести расслабленный вечер и поваляться в земле. «Проверили, все там хорошо, булькают и хлюпают, слышно на видео», — гласит описание под видео.

Кроме того, сотрудники охотхозяйства в регионе подчеркнули, что из-за приближающихся заморозков животные будут более активны.

Ранее в Приморском крае фотоловушка Центра «Амурский тигр» запечатлела редкий и трогательный момент. Выяснилось, что дикий амурский тигр пришел на лесную возвышенность, чтобы просто полюбоваться окрестностями.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

    Россиян предостерегли от запивания лекарств чаем или молоком

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с недвижимостью

    Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

    Путин высказался об экономике России словами «необходимо пройти по лезвию бритвы»

    Журова отреагировала на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

    Россиян научили правильно просить деньги

    Россиянам после запуска безвизового режима назвали среднюю стоимость тура в Китай

    Знаменитого афериста из Tinder внезапно задержали. Как герой-любовник, выманивший у женщин миллионы, прославился на весь мир?

    Сырский уволил двоих командующих корпусами из-за провалов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости