Амур
Сегодня
12:15 (Мск)
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
17:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эспаньол
Сегодня
22:00 (Мск)
Мальорка
Испания — Примера|4-й тур
10:32, 15 сентября 2025Спорт

Стало известно об интересе «Барселоны» к 20-летнему футболисту сборной России

Metaratings: «Барселона» интересуется игроком сборной России Алексеем Батраковым
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Барселона» проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику московского «Локомотива» и сборной России Алексею Батракову. Об этом стало известно Meteratings.

Уточняется, что кандидатура игрока входит в шорт-лист каталонцев. При этом сине-гранатовые пока не связывались ни с клубом, ни с представителями Батракова.

Ранее сообщалось о том, что Батраков сравнялся по трансферной стоимости с нападающим сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость обоих футболистов в 12 миллионов евро.

Батраков — воспитанник «Локомотива», за основной состав клуба он дебютировал в марте прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел восемь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

