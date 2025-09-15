Стало известно об интересе «Барселоны» к 20-летнему футболисту сборной России

Metaratings: «Барселона» интересуется игроком сборной России Алексеем Батраковым

«Барселона» проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику московского «Локомотива» и сборной России Алексею Батракову. Об этом стало известно Meteratings.

Уточняется, что кандидатура игрока входит в шорт-лист каталонцев. При этом сине-гранатовые пока не связывались ни с клубом, ни с представителями Батракова.

Ранее сообщалось о том, что Батраков сравнялся по трансферной стоимости с нападающим сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость обоих футболистов в 12 миллионов евро.

Батраков — воспитанник «Локомотива», за основной состав клуба он дебютировал в марте прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел восемь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.