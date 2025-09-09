Спорт
20:47, 9 сентября 2025Спорт

Российский футболист сравнялся по трансферной стоимости с Роналду

Полузащитник «Локомотива» Батраков сравнялся по трансферной стоимости с Роналду
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков сравнялся по трансферной стоимости с нападающим сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Данные приводятся на портале Transfermarkt.

На сентябрь 2025 года Transfermarkt оценивает стоимость обоих футболистов в 12 миллионов евро. Наибольший разрыв в стоимости был зафиксирован в ноябре 2022 года. Роналду тогда стоил около 20 миллионов евро, а Батраков — 50 тысяч.

20-летний Батраков выступает за основной состав «Локомотива» с января 2024 года. Всего за клуб он сыграл 53 матча и забил 25 голов. Помимо этого, он провел семь игр за сборную России, отметившись двумя голами.

40-летний Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте назвал лучшего молодого футболиста по итогам сезона-2024/2025. Им стал Батраков. Кроме того, футболист вошел в список претендентов на звание лучшего игрока месяца Российской премьер-лиги по итогам июля и августа.

    Все новости