РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока июля и августа

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока лиги в июле и августе

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока месяца по итогам июля и августа. Об этом сообщается на сайте лиги.

В список претендентов вошли семь игроков. Среди них полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян, полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, форвард Дмитрий Воробьев из «Локомотива», а также атакующие игроки Вадим Раков из «Крыльев Советов» и Брайан Хиль из «Балтики».

Победителя определят с помощью голосования среди экспертов РПЛ, комментаторов телеканала «МАТЧ Премьер», а также болельщиков в социальных сетях. В случае, если в голосованиях победят разные участники, приз получит победитель опроса среди экспертов РПЛ.

Ранее портал Transfermarkt представил символическую сборную сезона-2024/2025 РПЛ из 11 футболистов. Лучшим игроком команды стал Эдуард Сперцян.