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15:28, 29 мая 2025Спорт

Представлена символическая сборная сезона РПЛ

Transfermarkt представил символическую сборную сезона РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: matimix / Shutterstock / Fotodom

Портал Transfermarkt представил символическую сборную сезона-2024/2025 Российской премьер-лиги (РПЛ). Список игроков представлен на сайте.

Transfermarkt собрал состав из 11 футболистов. Лучшим вратарем стал Станислав Агкацев («Краснодар»). Среди защитников выделены Дуглас Сантос и Нино (оба — «Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА) и Дмитрий Кабутов («Рубин»). В список лучших полузащитников попали Алексей Батраков («Локомотив»), Александр Черников и Эдуард Сперцян (оба — «Краснодар»). Из нападающих в команду включили Мирлинда Даку («Рубин»), Джона Кордобу («Краснодар») и Манфреда Угальде («Спартак»).

Лучшим игроком Transfermarkt назвал Сперцяна. Лучшим молодым футболистом признали Бартакова. Лидером среди тренеров стал возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России 24 мая. Команда в заключительном туре РПЛ разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

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