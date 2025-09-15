РИА Новости: Конфронтация между бойцами ВСУ и сотрудниками ТЦК усиливается

На Украине усиливается конфронтация между солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Также отмечается, что среди населения Украины растет ненависть к ТЦК. По данным собеседников агентства, солдаты, которые вернулись в свои дома после тяжелых ранений, ненавидят тех, кто их отправил на фронт. «Те, кто все еще находятся в рядах ВСУ, ненавидят тэцэкашников из-за того, что они дискредитируют военную форму», — сообщили представители силовых структур.

Ранее сотрудники ТЦК мобилизовали викария Новокаховской епархии епископа Нововоронцовского Серафима. Вместе с ним был задержан иеромонах Гавриил. В тот же день они оказались на полигоне в Ровенской области.