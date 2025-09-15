Экономика
10:51, 15 сентября 2025Экономика

Снижение ставок по кредитам в России назвали символическим

«Ъ»: Ставки по кредитам в России будут снижаться символически из-за решения ЦБ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Решение Банка России снизить ключевую ставку до 17 процентов с нейтральным сигналом и допущением, что из-за роста дефицита бюджета условия придется ужесточать, сделало снижение ставок по кредитам во многом символическим. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты ожидают, что до следующего заседания совета директоров регулятора, которое состоится 24 октября, снижение ставок не превысит 1-1,5 процентных пункта. При этом небольшие банки могут либо вообще сохранить ставки, либо сильно задержать снижение.

