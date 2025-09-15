Снижение ставок по кредитам в России назвали символическим

«Ъ»: Ставки по кредитам в России будут снижаться символически из-за решения ЦБ

Решение Банка России снизить ключевую ставку до 17 процентов с нейтральным сигналом и допущением, что из-за роста дефицита бюджета условия придется ужесточать, сделало снижение ставок по кредитам во многом символическим. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты ожидают, что до следующего заседания совета директоров регулятора, которое состоится 24 октября, снижение ставок не превысит 1-1,5 процентных пункта. При этом небольшие банки могут либо вообще сохранить ставки, либо сильно задержать снижение.