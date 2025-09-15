Россиян призвали готовиться к резкому снижению ставок по вкладам

«Ведомости»: Максимальные ставки по вкладам в РФ упадут до 12-13 % к концу года

На фоне сохраняющегося курса руководства Центробанка (ЦБ) на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) крупнейшие российские банки с большой долей вероятности продолжат снижать ставки по вкладам. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз опрошенных участников рынка.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов ожидает, что максимальная доходность вкладов в крупнейших российских финорганизациях сократится до 12,5-13 процентов к концу декабря. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова, в свою очередь, полагает, что средние ставки к тому времени упадут до 11-12 процентов.

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень отмечает, что потенциал снижения ключевой ставки в РФ еще не исчерпал себя. До конца года он ожидает дальнейшего сокращения планки. Вместе с этим, уверен эксперт, будут падать и проценты по вкладам. В то же время, утверждает аналитик, пока не ясно, когда отечественные банки прекратят цикл снижения доходности по депозитам.

По итогам сентябрьского заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18 до 17 процентов годовых. Главным условием для дальнейшего смягчения ДКП в регуляторе называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к целевому показателю в 4 процента. В случае реализации дезинфляционного сценария, пояснили в ЦБ, ставку могут понизить до 10,5-11,5 процента в следующем году.