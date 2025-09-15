Сябитова рассказала о желании Гузеевой найти ей жениха

Сваха Сябитова рассказала, что телеведущая Гузеева хотела найти ей жениха

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о желании коллеги Ларисы Гузеевой найти ей жениха. Подробностями она поделилась в эфире шоу «Стереотипы», запись которого доступна на Rutube.

«У Ларисы не получается меня сосватать. Я сказала: "Ларис, успокойтесь, замуж не пойду"», — заявила Сябитова.

Ведущая «Давай поженимся!» подчеркнула, что больше не хочет вступать в брак. «Даже если сам [актер] Джеки Чан разведется и придет ко мне (это мой сексуальный символ идеального мужчины, просто-напросто), не пойду [замуж и за него]», — заверила Сябитова. Сваха объяснила, что хочет жить для себя, и добавила, что у нее нет ни времени, ни сил на нового мужчину.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» рассказала о встрече с Джеки Чаном. По ее словам, звезда кино однажды приехал в телестудию «Останкино», но она побоялась к нему подойти.

Сябитова была замужем дважды. С первым супругом она прожила в браке десять лет. Со вторым мужем телеведущая познакомилась на съемках «Давай поженимся!». Они сыграли свадьбу в 2008 году и развелись через три года. От первого брака у свахи двое детей: сын Денис и дочь Ксения.