Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:15, 15 сентября 2025Экономика

Стало известно о наследстве Валентины Талызиной

Актриса Валентина Талызина оставила в наследство квартиру за 50 млн рублей
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина оставила наследникам квартиру в центре Москвы и дачу. О недвижимости актрисы пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источники в окружении Талызиной.

Согласно завещанию, наследство знаменитости перейдет к ее внучке Анастасии Талызиной. Споров вокруг жилья среди родственников артистки не возникло. «Никуда ничего не уйдет. (...) Бабушка была мудрая, все организовала. Ксения, дочь Валентины Талызиной, полностью на стороне Насти», — рассказали изданию.

В собственности Талызиной имелась квартира в центре Москвы. Рыночная стоимость жилплощади на Большой Никитской улице может достигать 50 миллионов рублей и более. Помимо этого, знаменитости принадлежала дача в поселке Кратово под Москвой — загородный дом оценивается в 40-50 миллионов рублей.

При этом значительную часть наследства могут составлять интеллектуальные права, полагает юрист Александр Хаминский. По его мнению, по наследству Талызина могла передать гонорары от озвучивания многочисленных кинолент и мультфильмов, а также права на сценарий документального фильма об Иване Бунине 1994 года. Вдобавок в наследство могли быть включены госнаграды, в том числе ордена и медали.

Талызина скончалась 21 июня в возрасте 90 лет из-за продолжительной болезни. За время своей кинокарьеры она сыграла более 130 ролей. В том числе ее помнят по таким фильмам, как «Большая перемена», «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Перед своим уходом артистка рассказала о предательстве собственной внучки. В одном из последних интервью Талызина обвинила родственницу в том, что она не пригласила ее на свадьбу. Как предположила актриса, семья опасалась ее взрывного нрава.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа оценил успешность действий России на Украине

    Пашинян рассказал об увеличении поставок оружия в Армению

    В МИД России отреагировали на закрытие Польшей границы с Белоруссией

    На Западе рассказали о «циничном ходе» Трампа в отношении ЕС

    17-летний сын Кадырова показал часы за 41 миллион рублей

    Россиянам перечислили самые грязные предметы на кухне

    Назван возможный ответ Китая на западные пошлины

    Лето в одной части России оказалось одним из самых теплых в истории

    В корпорацию «Главкосмос» назначили нового гендиректора

    Стало известно о смерти на СВО отца пятерых детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости