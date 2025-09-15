Стало известно о наследстве Валентины Талызиной

Актриса Валентина Талызина оставила в наследство квартиру за 50 млн рублей

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина оставила наследникам квартиру в центре Москвы и дачу. О недвижимости актрисы пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источники в окружении Талызиной.

Согласно завещанию, наследство знаменитости перейдет к ее внучке Анастасии Талызиной. Споров вокруг жилья среди родственников артистки не возникло. «Никуда ничего не уйдет. (...) Бабушка была мудрая, все организовала. Ксения, дочь Валентины Талызиной, полностью на стороне Насти», — рассказали изданию.

В собственности Талызиной имелась квартира в центре Москвы. Рыночная стоимость жилплощади на Большой Никитской улице может достигать 50 миллионов рублей и более. Помимо этого, знаменитости принадлежала дача в поселке Кратово под Москвой — загородный дом оценивается в 40-50 миллионов рублей.

При этом значительную часть наследства могут составлять интеллектуальные права, полагает юрист Александр Хаминский. По его мнению, по наследству Талызина могла передать гонорары от озвучивания многочисленных кинолент и мультфильмов, а также права на сценарий документального фильма об Иване Бунине 1994 года. Вдобавок в наследство могли быть включены госнаграды, в том числе ордена и медали.

Талызина скончалась 21 июня в возрасте 90 лет из-за продолжительной болезни. За время своей кинокарьеры она сыграла более 130 ролей. В том числе ее помнят по таким фильмам, как «Большая перемена», «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Перед своим уходом артистка рассказала о предательстве собственной внучки. В одном из последних интервью Талызина обвинила родственницу в том, что она не пригласила ее на свадьбу. Как предположила актриса, семья опасалась ее взрывного нрава.