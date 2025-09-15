Участницы Pussy Riot получили в России до 13 лет колонии

В Москве участницам Pussy Riot дали сроки до 13 лет колонии за фейки о ВС РФ

Басманный районный суд заочно приговорил участниц Pussy Riot к срокам от 8 до 13 лет колонии за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

Марию Алехину, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Алину Петрову и Тасо Плетнер признали виновными по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ») УК России. Самый большой срок получила Алехина — 13 лет колонии общего режима. Плетнер дали 11 лет колонии, остальным — по 8 лет.

Следствие и суд установили, что в декабре 2022 года фигурантки опубликовали в интернете клип на песню «Мама, не смотри телевизор» и комментарий к нему, в которых были фейки о Российской армии. Также в апреле 2024 года Алехина, Плетнер и Петрова кричали на протестной акции в Мюнхене лозунги с недостоверной информацией о действиях в Мариуполе.

Девушки объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию «Панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве, за что получили по два года колонии. Позже Мосгорсуд заменил одной из них — Екатерине Самуцевич — реальное наказание на условное. Мария Алехина была амнистирована в декабре 2013 года.