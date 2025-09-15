Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:35, 15 сентября 2025Мир

Украина потеряет одного из своих главных сторонников в США

Reuters: Конгрессмен Маккол, поддерживающий Украину, покинет свой пост
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что не будет переизбираться на новый срок в 2026 году. Об этом сообщает Reuters.

«Я собираюсь отслужить оставшуюся часть своего срока. Но я ищу для себя новый вызов в той же сфере, которая касается национальной безопасности и внешней политики, но просто в другой области», — объяснил свое решение конгрессмен.

Маккол в течение шести лет возглавлял Комитет по внутренней безопасности, а с 2023 по 2025 годы — Комитет по иностранным делам, играющий центральную роль в разработке американской внешней политики по таким вопросам, как предоставление военной помощи Украине. Как отмечает агентство, Маккол является «ярым сторонником» Киева.

21 января журнал The Washington Examineк сообщил, что отставка конгрессменов Майкла Маккола и Майка Тернера стала серьезным ударом по проукраинским республиканцам. Освободившиеся места заняли конгрессмены Брайан Маст и Рик Кроуфор, выступившие против помощи Украине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он мести хочет». Немецкий политик объяснил ненависть Мерца к России

    Сын Никаса Сафронова похудел на 160 килограммов без помощи врачей

    Появились снятые изнутри взорвавшейся российской пятиэтажки кадры

    Мощный пожар вспыхнул в торговых павильонах в российском городе

    На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

    Дочь Николь Кидман прошлась по улице в прозрачной блузе без бюстгальтера

    ВКС России получили очередные Су-34

    Россиян призвали готовиться к резкому снижению ставок по вкладам

    Раскрыты многомиллионные заработки группы «Тату» после воссоединения

    Грабитель с ножом заставил женщину раздеться в номере гостиницы и изнасиловал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости