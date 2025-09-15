Украина потеряет одного из своих главных сторонников в США

Reuters: Конгрессмен Маккол, поддерживающий Украину, покинет свой пост

Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что не будет переизбираться на новый срок в 2026 году. Об этом сообщает Reuters.

«Я собираюсь отслужить оставшуюся часть своего срока. Но я ищу для себя новый вызов в той же сфере, которая касается национальной безопасности и внешней политики, но просто в другой области», — объяснил свое решение конгрессмен.

Маккол в течение шести лет возглавлял Комитет по внутренней безопасности, а с 2023 по 2025 годы — Комитет по иностранным делам, играющий центральную роль в разработке американской внешней политики по таким вопросам, как предоставление военной помощи Украине. Как отмечает агентство, Маккол является «ярым сторонником» Киева.

21 января журнал The Washington Examineк сообщил, что отставка конгрессменов Майкла Маккола и Майка Тернера стала серьезным ударом по проукраинским республиканцам. Освободившиеся места заняли конгрессмены Брайан Маст и Рик Кроуфор, выступившие против помощи Украине.