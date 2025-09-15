В Чечне отреагировали на слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве

Глава министерства по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев отреагировал на слова певицы Аллы Пугачевой о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве. Видео политик опубликовал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Джохар Дудаев террорист, из-за которого Чечня оказалась ввергнута в хаос и разрушена. Ахмед Дудаев заявил, что Пугачева, восхваляя террориста, оскорбляет память павших во время боевых действий мирных граждан и сотрудников силовых ведомств.

«Она оскорбляет весь чеченский народ. (...) Будучи пропитана ненавистью к Российской Федерации, она позволила себе такие провокационные высказывания, оскорбив весь чеченский народ», — добавил Дудаев.

Ранее Пугачева в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом) назвала приличным и порядочным человеком Джохара Дудаева. В 1991 году он был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом Дудаев провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ.