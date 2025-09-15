В Днепропетровской области объявили эвакуацию на фоне наступления ВС России

Днепропетровская ОВА объявила эвакуацию 18 населенных пунктов

Днепропетровская областная военная администрация (ОВА) объявила эвакуацию 18 населенных пунктов на фоне наступления Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми еще на 18 населенных пунктов Синельниковского района», — говорится в публикации.

Отмечается, что расстояние от района, в котором проводится эвакуация, до фронта составляет более 20 километров.

Ранее стало известно, что Российская армия улучшила позиции в Днепропетровской области. 14 сентября ВС России поразили центры подготовки операторов беспилотников Вооруженных сил Украины.