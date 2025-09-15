В Днепропетровской области объявили эвакуацию на фоне наступления ВС России

Днепропетровская областная военная администрация (ОВА) объявила эвакуацию 18 населенных пунктов на фоне наступления Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».
«В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми еще на 18 населенных пунктов Синельниковского района», — говорится в публикации.
Отмечается, что расстояние от района, в котором проводится эвакуация, до фронта составляет более 20 километров.
Ранее стало известно, что Российская армия улучшила позиции в Днепропетровской области. 14 сентября ВС России поразили центры подготовки операторов беспилотников Вооруженных сил Украины.