Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:42, 15 сентября 2025Бывший СССР

В Днепропетровской области объявили эвакуацию на фоне наступления ВС России

Днепропетровская ОВА объявила эвакуацию 18 населенных пунктов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Днепропетровская областная военная администрация (ОВА) объявила эвакуацию 18 населенных пунктов на фоне наступления Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В Днепропетровской области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми еще на 18 населенных пунктов Синельниковского района», — говорится в публикации.

Отмечается, что расстояние от района, в котором проводится эвакуация, до фронта составляет более 20 километров.

Ранее стало известно, что Российская армия улучшила позиции в Днепропетровской области. 14 сентября ВС России поразили центры подготовки операторов беспилотников Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

    Россиян предостерегли от запивания лекарств чаем или молоком

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с недвижимостью

    Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

    Путин высказался об экономике России словами «необходимо пройти по лезвию бритвы»

    Журова отреагировала на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

    Россиян научили правильно просить деньги

    Россиянам после запуска безвизового режима назвали среднюю стоимость тура в Китай

    Знаменитого афериста из Tinder внезапно задержали. Как герой-любовник, выманивший у женщин миллионы, прославился на весь мир?

    Сырский уволил двоих командующих корпусами из-за провалов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости