09:55, 15 сентября 2025Силовые структуры

В двух столичных парках обнаружены двое россиян с ножевыми ранениями

В двух московских парках нашли двух зарезанных человек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В двух московских парках нашли двух человек с ножевыми ранениями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, этой ночью и утром в двух московских парках были обнаружены тела двух человек с ножевыми ранениями. Одного обнаружили в Филевском парке, он получил ранение в шею, которое не пережил.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 14 сентября при входе в парк на Большой Филевской улице мужчина получил колото-резанное ранение. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей.

Подозреваемого оперативно задержали. В ходе допроса он признал свою вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Погибшую женщину нашли в Битцевском парке, на месте происшествия работают следователи. Рядом с женским телом обнаружен нож.

