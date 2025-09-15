В двух столичных парках обнаружены двое россиян с ножевыми ранениями

В двух московских парках нашли двух человек с ножевыми ранениями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, этой ночью и утром в двух московских парках были обнаружены тела двух человек с ножевыми ранениями. Одного обнаружили в Филевском парке, он получил ранение в шею, которое не пережил.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.
По данным следствия, 14 сентября при входе в парк на Большой Филевской улице мужчина получил колото-резанное ранение. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей.
Подозреваемого оперативно задержали. В ходе допроса он признал свою вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Погибшую женщину нашли в Битцевском парке, на месте происшествия работают следователи. Рядом с женским телом обнаружен нож.
Ранее сообщалось, что неудачливый киллер поплатился за выстрелы в россиянина.