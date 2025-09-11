Неудачливый киллер поплатился за выстрелы в россиянина

В Брянской области осудили мужчину за покушение на убийство 27 лет назад

В Брянской области осудили мужчину за попытку расправы 27 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 30, 105 («Покушение на убийство по найму») УК РФ.

Как установил суд, 30 января 1998 года гражданин Армении за вознаграждение произвел четыре выстрела из огнестрельного оружия в голову и грудь жителя города Дятьково. Пострадавший получил тяжелые ранения, но остался жив.

Суд приговорил неудачливого киллера к десяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения.