В Эрмитаже назвали дни для бесплатного посещения

Михаил Пиотровский: Вход в Эрмитаж будет бесплатным восемь дней в году
Ольга Коровина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей определил дни для бесплатного посещения экспозиций. Его слова передает «Интерфакс».

По словам главы учреждения культуры, было решено выделить восемь праздничных дней, в которые за вход в Эрмитаж не надо будет платить. В список вошли Рождество, День армии, 8 Марта, День космонавтики, День музеев, День учителя, День народного единства, а также День Святой Екатерины — он же день рождения Эрмитажа.

Пиотровский отметил, что уже несколько лет в Эрмитаже действует бесплатный вход для учащихся в День знаний. Кроме того, директор музея выразил желание проводить бесплатные экскурсии для учеников, однако подчеркнул, что для этого необходимо финансирование.

Ранее стало известно, что весь комплекс зданий Эрмитажа в Санкт-Петербурге, включая Зимний дворец, будет отреставрирован. По словам Пиотровского, с предыдущей реставрации комплекса прошло много времени, поэтому пора обновить здания и помещения. Реставрационные работы коснутся в том числе главного здания Эрмитажа и Эрмитажного театра.

