Нимайер: Украина не остановит боевые действия без прекращения западной поддержки

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Украина не остановит боевые действия в конфликте с Россией, пока получает поддержку от властей Германии и от других западных стран. Его слова приводит РИА Новости.

Нимайер усомнился в остановке Украиной боевых действий. По его мнению, для долгосрочного урегулирования конфликта с Москвой Киеву нужно оказаться в такой же безвыходной ситуации, как Берлин в 1945 году.

«Если у них [киевских властей] есть поддержка от западных государств, как от Германии при [канцлере ФРГ Фридрихе] Мерце, как же они остановятся? Этого не будет, пока их не лишат вооружения или денег на вооружение», — отметил эксперт.

Ранее Нимайер предположил, что Мерц ненавидит Россию из-за плохого отношения к СССР. «Такое впечатление, что он мести хочет», — допустил он.

3 сентября Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. Он также призвал создать «основу» для разрешения конфликта.