Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:57, 15 сентября 2025Мир

В Германии усомнились в остановке Украиной боевых действий

Нимайер: Украина не остановит боевые действия без прекращения западной поддержки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Украина не остановит боевые действия в конфликте с Россией, пока получает поддержку от властей Германии и от других западных стран. Его слова приводит РИА Новости.

Нимайер усомнился в остановке Украиной боевых действий. По его мнению, для долгосрочного урегулирования конфликта с Москвой Киеву нужно оказаться в такой же безвыходной ситуации, как Берлин в 1945 году.

Материалы по теме:
«Продвижение не будет легким» Российские военные — про наступление на Константиновку, боеспособность ВСУ и лунные пейзажи Донбасса
«Продвижение не будет легким»Российские военные — про наступление на Константиновку, боеспособность ВСУ и лунные пейзажи Донбасса
2 сентября 2025
«Оборона ВСУ уже на грани распада» Россия и Украина готовятся к осенним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО?
«Оборона ВСУ уже на грани распада»Россия и Украина готовятся к осенним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО?
12 сентября 2025

«Если у них [киевских властей] есть поддержка от западных государств, как от Германии при [канцлере ФРГ Фридрихе] Мерце, как же они остановятся? Этого не будет, пока их не лишат вооружения или денег на вооружение», — отметил эксперт.

Ранее Нимайер предположил, что Мерц ненавидит Россию из-за плохого отношения к СССР. «Такое впечатление, что он мести хочет», — допустил он.

3 сентября Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. Он также призвал создать «основу» для разрешения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он мести хочет». Немецкий политик объяснил ненависть Мерца к России

    Сын Никаса Сафронова похудел на 160 килограммов без помощи врачей

    Появились снятые изнутри взорвавшейся российской пятиэтажки кадры

    Мощный пожар вспыхнул в торговых павильонах в российском городе

    На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

    Дочь Николь Кидман прошлась по улице в прозрачной блузе без бюстгальтера

    ВКС России получили очередные Су-34

    Россиян призвали готовиться к резкому снижению ставок по вкладам

    Раскрыты многомиллионные заработки группы «Тату» после воссоединения

    Грабитель с ножом заставил женщину раздеться в номере гостиницы и изнасиловал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости