Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:56, 15 сентября 2025Интернет и СМИ

В Госдуме предупредили об опасности звонков с незнакомых номеров

Депутат Гаврилов: Мошенники вынуждают россиян перезванивать на незнакомый номер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов объяснил, почему не стоит перезванивать незнакомцам. Его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов объяснил, что мошенники вынуждают россиян перезванивать на незнакомый номер, а также имитируют деятельность колл-центра, чтобы снизить бдительность. Поэтому он призвал не делать звонки подобным абонентам.

Материалы по теме:
«В интернете есть проблемы, о которых даже не догадываешься» Россияне уже лишились миллиардов рублей из-за мошенников в сети. Как это остановить?
«В интернете есть проблемы, о которых даже не догадываешься»Россияне уже лишились миллиардов рублей из-за мошенников в сети. Как это остановить?
15 октября 2020
Уведите детей от экрана. Чем опасны VPN-сервисы для юных пользователей
Уведите детей от экрана.Чем опасны VPN-сервисы для юных пользователей

«Как только вы сами набираете номер, психология начинает работать в их пользу: кажется, что инициатива у вас, значит источник "надежнее", психологически кажется, что это безопаснее и вы сами имеете контроль над тем, кому звоните, но это так только кажется», — предупредил депутат.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники могут представляться юристами и убеждать россиян покупать дорогие современные смартфоны. В МВД напомнили, что действующий сотрудник правоохранительных органов или юрист не станут просить покупать технику и посещать незнакомые места для решения трудностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обозначил сроки встречи Путина и Зеленского

    В России назвали причину инцидента с дронами над Польшей

    Трамп рассказал о жутком поступке нелегального мигранта в Далласе

    Популярная телеведущая показала фото в оголяющем ягодицы бикини

    В Госдуме оценили вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю

    Посольство РФ ответило на обвинение в пролете дрона над Румынией

    Мужчина расправился с возлюбленной за отказ заняться сексом

    Девушка наткнулась на странный комментарий возлюбленного и получила совет бежать от него

    Озвучен главный нюанс по защите банковской карты от списания денег

    Кадыров рассказал о районе Путина в Грозном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости