В Госдуме предупредили об опасности звонков с незнакомых номеров

Депутат Гаврилов: Мошенники вынуждают россиян перезванивать на незнакомый номер

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов объяснил, почему не стоит перезванивать незнакомцам. Его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов объяснил, что мошенники вынуждают россиян перезванивать на незнакомый номер, а также имитируют деятельность колл-центра, чтобы снизить бдительность. Поэтому он призвал не делать звонки подобным абонентам.

«Как только вы сами набираете номер, психология начинает работать в их пользу: кажется, что инициатива у вас, значит источник "надежнее", психологически кажется, что это безопаснее и вы сами имеете контроль над тем, кому звоните, но это так только кажется», — предупредил депутат.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники могут представляться юристами и убеждать россиян покупать дорогие современные смартфоны. В МВД напомнили, что действующий сотрудник правоохранительных органов или юрист не станут просить покупать технику и посещать незнакомые места для решения трудностей.