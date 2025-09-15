Конгрессмен Кроуфорд: Россия инцидентами с БПЛА якобы провоцирует НАТО

Инциденты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше и Румынии якобы являются «провокацией» для Североатлантического альянса. Об этом заявил член Палаты представителей Рик Кроуфорд, его слова приводит The Hill.

«Мы наблюдаем инциденты в Польше и Румынии. Россия пытается провоцировать НАТО. Не знаю, пытаются ли они добиться ответа по статье 5 Устава альянса», — выразил свое мнение конгрессмен.

По словам Кроуфорда, ситуации с беспилотниками якобы должны стать сигналом для Европейского союза (ЕС) и других стран, чтобы те «ужесточили антироссийские санкции и прекратили покупать нефть из России».

В ночь с 9 на 10 сентября инцидент с БПЛА произошел в Польше: в небе зафиксировали 19 дронов. В Варшаве бездоказательно обвинили в случившемся Москву.

Комментируя инцидент, Минобороны России заявило, что поражение объектов на территории Польши не планировалось, а дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли польскую границу, не превышает 700 километров.