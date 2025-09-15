В Раде обвинили Сырского во лжи об успехах ВСУ под Покровском

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский лгут об успехах у Доброполья и в Днепропетровской области. В этом их обвинила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram.

Она подчеркнула, что ВСУ не смогли устранить прорыв российских войск под Покровском. Кроме того, по словам парламентария, подразделения армии России занимают все новые населенные пункты в Днепропетровской области.

«Обращу внимание, что возле Доброполья ситуация продолжает ухудшаться, и никакой российский "клин" не убрали, а в Днепропетровской области враг продолжает закрепляться в новых селах. Россияне наступают внутри Днепропетровской области. (...) Жаль, что президент до сих пор читает неизмененный Генштаб и держит Сырского», — написала она.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные контролируют ситуацию под Добропольем, несмотря на переброшенные резервы украинских войск. При этом он отметил, что ВСУ предпринимают попытки контратаковать.