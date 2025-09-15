Бывший СССР
15:58, 15 сентября 2025

В Раде предрекли превращение Украины в «страну-хоспис»

Нардеп Безуглая: Украина превратится в страну-хоспис, если не поменять систему
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Если Украина внутренне не изменится, то со временем превратится в «страну-хоспис». Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Так что пока мы не изменимся, будем находиться в текущем цикле и в конце концов превратимся в страну-хоспис. Это будет постепенно, как происходит год за годом, месяц за месяцем. Это прекрасно понимают в России и максимально способствуют такому развитию событий. Относительно решимости США и Европы, мира — все видите», — написала нардеп.

Ранее Безуглая высказалась о словах главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о возвращении территорий под Покровском (российское название — Красноармейск). Она назвала ложью данное заявление. «Манипуляция и ложь. Пока он [Сырский] на посту, забудьте о реформе ВСУ», — указала она.

До этого Безуглая призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме.

