Депутат Рады призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Украинцам необходимо готовиться к блэкауту и тяжелой зиме. С таким призывом выступила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Сегодня последний день лета 2025 года. Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме», — указала она.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что выслушал доклады военных о ситуации на фронте. По его словам, планируются контакты с партнерами, чтобы обеспечить ВСУ всем необходимым на осень.

До этого военный эксперт Олег Глазунов рассказал, что выезд молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет за пределы Украины может привести к серьезным проблемам с мобилизацией в стране. Однако уезжать массово украинцам пока не дают. Но, если такая возможность появится, уедут многие, считает специалист.

Также появились сообщения, что молодые люди начали покидать территорию страны. Это связано со вступлением в силу закона, который разрешает пересечение границы некоторым военнообязанным.

