Депутат Рады назвала ложью слова Сырского о возвращении территорий под Покровском

Безуглая назвала ложью слова Сырского о возвращении территорий под Покровском

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая высказалась о словах главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о возвращении территорий под Покровском (российское название — Красноармейск). Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Так, ранее Сырский отмечал, что после потери в августе пяти квадратных километров на покровском (красноармейском) направлении подразделения украинских сил обороны смогли восстановить контроль над 26 квадратными километрами.

В свою очередь, Безуглая назвала ложью данное заявление. «Манипуляция и ложь. Пока он [Сырский] на посту, забудьте о реформе ВСУ», — указала она.

В августе Сырский назвал Россию исконным врагом украинского народа.