Россия
09:56, 15 сентября 2025Россия

В России десятки людей устроили массовую драку в кафе и попали на видео

В Забайкалье мужчины устроили погром в кафе, массовую драку сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Забайкалье произошла массовая драка в кафе. Сделанную очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах видно несколько десятков мужчин — возможно, мигрантов. Они дерутся и бросают друг в друга столовые приборы. Один из мужчин взял стул и завел его за спину, готовясь насести удар в случае необходимости.

Видео было снято в поселке Чернышевске. Сведений о том, что стало причиной массовой драки, нет.

Ранее в Петербурге более десятка водителей устроили драку возле сауны. Мужчины отмечали корпоратив, в ходе которого между ними завязался спор. После жалоб горожан всех участников потасовки доставили в отдел полиции.

