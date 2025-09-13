В Петербурге подрались больше десятка водителей

Правоохранители Петербурга задержали устроивших массовую драку водителей

Массовая драка водителей произошла в Санкт-Петербурге возле одной из саун на Витебском проспекте возле администрации муниципального образования Гагаринское. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

По его данным, у мужчин был корпоратив, а когда они вышли на улицу, то затеяли разборки. Местные жители вызвали полицию, которая доставила всех участников драки в отделение.

Ранее на этой неделе сообщалось о драке мигрантов в Санкт-Петербурге на Московском проспекте, во время которой они использовали ограждения и бутылки. В результате конфликта пострадал один человек. Его в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу.

До этого на видео попала драка мигрантов возле детского сада в Янино Ленинградской области. После выяснения отношений некоторые его участники уехали с места конфликта на черной машине.