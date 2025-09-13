Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 13 сентября 2025Россия

В Петербурге подрались больше десятка водителей

Правоохранители Петербурга задержали устроивших массовую драку водителей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Массовая драка водителей произошла в Санкт-Петербурге возле одной из саун на Витебском проспекте возле администрации муниципального образования Гагаринское. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

По его данным, у мужчин был корпоратив, а когда они вышли на улицу, то затеяли разборки. Местные жители вызвали полицию, которая доставила всех участников драки в отделение.

Ранее на этой неделе сообщалось о драке мигрантов в Санкт-Петербурге на Московском проспекте, во время которой они использовали ограждения и бутылки. В результате конфликта пострадал один человек. Его в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу.

До этого на видео попала драка мигрантов возле детского сада в Янино Ленинградской области. После выяснения отношений некоторые его участники уехали с места конфликта на черной машине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло цели удара «Искандером» на Украине

    Армянские диаспоры призвали принять активное участие в голосовании на выборах в России

    В Петербурге подрались больше десятка водителей

    В российском городе неизвестный напал на пенсионерку и собаку

    НАТО запустила в Польше операцию «Восточный страж»

    Стала известна стоимость часов «Такой Тимур Иванов один»

    Опрос выявил «будущего» президента Украины

    Военкоры предупредили о возможном ударе ВСУ по Новороссийску

    Россияне впервые приняли участие в чемпионате по рытью могил

    Осужденного за изнасилование актера из «Подранков» похоронили в безымянной могиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости