15:02, 15 сентября 2025

В России объяснили слова Пескова о военном конфликте с НАТО

Депутат Чепа: НАТО развязал конфликт с Украиной и принимает в нем участие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / File Photo / Reuters

Североатлантический альянс (НАТО) организовал конфликт с Украиной, принимает в нем непосредственное участие и оказывает военную поддержку, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Россия не желает развития конфликта. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что НАТО де-факто ведет войну с Россией.

«Это факт. С самого начала НАТО организовало этот конфликт. НАТО его всячески поддерживает и в нем участвует, потому что разведка, инструкторы, техника и эксплуатация этой техники осуществляются непосредственно военными стран альянса», — сказал Чепа.

России не нужно развитие конфликта с НАТО, подчеркнул политик, отметив, что страна всегда выступала за мирное соглашение с Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что НАТО де-факто воюет с Россией, поскольку оказывает прямую и косвенную поддержку Украине. По его мнению, это является «очевидным» фактом, который «не нуждается в каких-либо доказательствах».

12 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил о том, что НАТО не воюет с Россией, но Москва якобы ведет военные действия с альянсом через Украину.

