В России отреагировали на сообщения об инциденте с дроном над Румынией

Депутат Чепа раскритиковал сообщения об инциденте с дроном над Румынией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал глупостями заявления о том, что нарушивший воздушное пространство Румынии беспилотник (БПЛА) принадлежит России. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это чушь. Кто-то залетел и вылетел обратно. Со стороны Украины залетели, со стороны Украины вылетели, и обвинили в этом Россию. (…) Когда говорят, что это было неоднократно, то, скорее всего, это Украина. Не может он залететь и вылететь обратно, даже если это было бы так, то по ошибке. С точки зрения разведки это глупости, потому что это никому не надо. Так могут делать люди, которые ни в чем не разбираются», — сказал Чепа.

О том, что воздушное пространство Румынии нарушил беспилотник, сообщалось 13 сентября. Инцидент произошел в районе города Тулча, вблизи границы с Украиной. Уточнялось, что БПЛА не летал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения. В Румынии заявили, что дрон принадлежит России.

14 сентября российского дипломата Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии. Ему был выражен решительный протест в связи с появлением в воздушном пространстве Румынии якобы российского беспилотника. Посольство России в Румынии, со своей стороны, отмечало, что румынская сторона не ответила ни на один поставленный вопрос об идентификации якобы залетевшего в румынское воздушное пространство дрона.

