Посольство РФ ответило на обвинение в пролете дрона над Румынией

Посольство РФ: протест румынской стороны о российских беспилотниках был отклонен

Посольство России в Румынии отреагировало на вызов главы дипмиссии Владимира Липаева в МИД республики. Об этом говорится в комментарии посольства в соцсети «ВКонтакте».

14 сентября российскому дипломату выразили «решительный протест» в связи с появлением в воздушном пространстве Румынии якобы российского беспилотника. «В ходе беседы, однако, ни на один поставленный вопрос об идентификации якобы залетевшего в румынское воздушное пространство дрона не было дано ни одного конкретного и убедительного ответа. Ввиду отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата протест румынской стороны был отклонен как надуманный и необоснованный», — указала дипмиссия.

Липаев обвинил в инциденте Украину. Он объяснил, что для сохранения власти Киев пытается любыми средствами вовлечь европейские государства в военную авантюру против России.

Ранее Министерство обороны Румынии заявило о якобы нарушении воздушного пространства страны БПЛА «Герань» Вооруженных сил России. Беспилотник не стали сбивать, и вскоре он покинул воздушное пространство Румынии. После этого Бухарест потребовал от Москвы «принять немедленно все меры» для того, чтобы не повторять подобные инциденты.

