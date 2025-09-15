Мир
04:04, 15 сентября 2025Мир

Посольство РФ ответило на обвинение в пролете дрона над Румынией

Посольство РФ: протест румынской стороны о российских беспилотниках был отклонен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Посольство России в Румынии отреагировало на вызов главы дипмиссии Владимира Липаева в МИД республики. Об этом говорится в комментарии посольства в соцсети «ВКонтакте».

14 сентября российскому дипломату выразили «решительный протест» в связи с появлением в воздушном пространстве Румынии якобы российского беспилотника. «В ходе беседы, однако, ни на один поставленный вопрос об идентификации якобы залетевшего в румынское воздушное пространство дрона не было дано ни одного конкретного и убедительного ответа. Ввиду отсутствия объективного подтверждения национальной принадлежности летательного аппарата протест румынской стороны был отклонен как надуманный и необоснованный», — указала дипмиссия.

Липаев обвинил в инциденте Украину. Он объяснил, что для сохранения власти Киев пытается любыми средствами вовлечь европейские государства в военную авантюру против России.

Ранее Министерство обороны Румынии заявило о якобы нарушении воздушного пространства страны БПЛА «Герань» Вооруженных сил России. Беспилотник не стали сбивать, и вскоре он покинул воздушное пространство Румынии. После этого Бухарест потребовал от Москвы «принять немедленно все меры» для того, чтобы не повторять подобные инциденты.

