В России оценили вероятность новой пандемии коронавируса

Онищенко исключил новую пандемию из-за штамма коронавируса «Стратус»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПандемия в России
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко высказался о геноварианте коронавируса «Стратус». Его слова приводит ТАСС.

Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса в России и исключил такую возможность. По его словам, «Стратус» не приведет к таким последствиям несмотря на то, что обладает большей заразностью.

«Я могу совершенно точно сказать, что "Стратус" не вызовет пандемию. Но заболеваемость будет повышаться, как и заболеваемость гриппом», — отметил он.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского университета Ольга Зыкова рассказала, что штамм «Стратус» в 70 процентах вызывает осиплость голоса. По ее словам, клинические проявления «Стратуса» не отличаются тяжестью.

