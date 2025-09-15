В США начали искать замену директору ФБР

Fox News: В окружении Трампа изучают кандидатуры на замену директора ФБР Пателя

В окружении президента США Дональда Трампа изучают кандидатуры на замену директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя. Об этом сообщает Fox News.

«Белый дом, [генеральный прокурор США Пэм] Бонди и [ее заместитель Тодд] Бланш не доверяют Кэшу. Пэм его особенно терпеть не может, Бланш тоже», — заявил один из собеседников телеканала.

Несколько источников, близких к Трампу, заявили Fox News, что президент не был в восторге от некоторых эпизодов, связанных с деятельностью директора ФБР, в том числе от его публичной перепалки с генпрокурором Бонди из-за дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Собеседники телеканала также отмечают, что в случае увольнения Патель не покинет администрацию Трампа, а будет переведен на другую должность.

Ранее Трамп допустил арест бывших глав ЦРУ и ФБР Джона Бреннана и Джеймса Коми за фейки о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.